Под Орлом женщина пошла на преступление ради телевидения

6.2.2020 | 10:20 Новости, Происшествия

Дело о необычной краже рассмотрели в райцентре Залегощь.


Вступил в законную силу обвинительный приговор Залегощенского районного суда, вынесенный в последние годы минувшего года. Перед ним предстала местная жительница, которую обвинили в совершении кражи. Жертвой преступления стала соседка подсудимой.
Как следует из материалов уголовного дела, женщина улучила момент, когда соседки не было дома. Она умудрилась голыми руками вытащить пробой с запорным устройством из входной двери чужого дома. Затем незаконно проникла внутрь и похитила цифровую телевизионную приставку в комплекте с блоком питания, пультом дистанционного управления и руководством по эксплуатации. Стоимость похищенного составляла всего 924 рубля.
В суде женщина вину признала и подробно рассказала, как совершила кражу. Впрочем, отпираться было бессмысленно. Ключевыми стали показания свидетеля – еще одной соседки, которая видела, как подсудимая вышла из чужого дома с какой-то коробкой в руках. Позже эту коробку в доме подсудимой обнаружили сотрудники полиции. В коробке и находилась приставка, предназначенная для просмотра цифрового телевидения.
Суд приговорил злоумышленницу к 2 годам лишения свободы. Но поскольку подсудимая примирилась с потерпевшей, этот срок будет условным. Также суд дал подсудимой 2 года на то, чтобы она примерным поведением доказала свое исправление.

ИА Орелград

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