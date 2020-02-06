Под Орлом женщина пошла на преступление ради телевидения

Дело о необычной краже рассмотрели в райцентре Залегощь.



Вступил в законную силу обвинительный приговор Залегощенского районного суда, вынесенный в последние годы минувшего года. Перед ним предстала местная жительница, которую обвинили в совершении кражи. Жертвой преступления стала соседка подсудимой.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина улучила момент, когда соседки не было дома. Она умудрилась голыми руками вытащить пробой с запорным устройством из входной двери чужого дома. Затем незаконно проникла внутрь и похитила цифровую телевизионную приставку в комплекте с блоком питания, пультом дистанционного управления и руководством по эксплуатации. Стоимость похищенного составляла всего 924 рубля.

В суде женщина вину признала и подробно рассказала, как совершила кражу. Впрочем, отпираться было бессмысленно. Ключевыми стали показания свидетеля – еще одной соседки, которая видела, как подсудимая вышла из чужого дома с какой-то коробкой в руках. Позже эту коробку в доме подсудимой обнаружили сотрудники полиции. В коробке и находилась приставка, предназначенная для просмотра цифрового телевидения.

Суд приговорил злоумышленницу к 2 годам лишения свободы. Но поскольку подсудимая примирилась с потерпевшей, этот срок будет условным. Также суд дал подсудимой 2 года на то, чтобы она примерным поведением доказала свое исправление.

ИА Орелград