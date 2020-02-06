В Орле у виновника ДТП машину арестовали прямо во дворе

6.2.2020 | 11:50 Новости, Происшествия

Арест на имущество был наложен из-за накопившихся неоплаченных долгов.


Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, судебные приставы-исполнители Заводского РОСП прямо во дворе жилого дома наложили арест на автомобиль, принадлежащий должнику. Мужчина увидел происходящее из окна съемной квартиры. Он вышел к приставам, но изменить ничего не смог. Машина была арестована в присутствии понятых.
В УФССП уточнили, что ранее автомобиль был объявлен в розыск. Дело в том, что мужчина задолжал крупную сумму по исполнительным производствам, которых в отношении него заведено 12. Это и штрафы, наложенные ГИБДД, и задолженность по кредиту, и возмещение вреда, причиненного в результате ДТП.
«Добровольно гражданин оплачивать задолженность не стремился, — рассказали в УФССП. — На требования о явке на прием в отдел судебных приставов мужчина не реагировал, по месту регистрации застать должника судебным приставам не удавалось».
Не повлияло на должника и то, что на его банковские счета был наложен арест, а ему самому запретили не только выезд за рубеж, но и проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом.
«Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у гражданина в собственности имеется автомобиль, — добавили в службе. — Но должник, зная о своем долге, скрывал его от судебных приставов. В связи с этим было заведено дело по розыску имущества должника».
Арестованный автомобиль уже отправлен на спецстоянку. Если владелец установленный законом срок не погасит долги, машину пустят с молотка.

ИА Орелград

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