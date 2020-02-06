В орловских школах карантин продолжает гулять по классам

По информации пресс-службы областной администрации, сегодня еще 63 класса в орловских школах закроют на карантин

Это отдельные классы в школах города №№ 5, 6, 7, 15, 17, 20, 24, 26, 27, 30, 33, 35, 50, 51, а также в гимназии №19 и лицеях №21, 40. Занятия по-прежнему приостановлены во всех классах школ №№12, 13 и 37.

В Орле заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Но вопрос о полном закрытии школ, а не по отдельным классам, пока не обсуждается. Более того, в некоторых учебных заведениях вынужденные двухнедельные каникулы по карантину уже закончились.

Так, сегодня же за парты вернутся ученики 15 классов разных школ. При этом чиновники обращаются в родителям учеников с просьбой: «Обратите пристальное внимание на самочувствие ваших детей. Если у них наблюдаются симптомы ОРВИ, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, но не отправляйте на уроки. Дети не только сами испытают дискомфорт от учебного процесса, но и распространяют вирус».

ИА «Орелград»