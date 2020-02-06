Вятский Посад приглашает встретить Сретение Господне

Для Духовно-православного центра «Вятский Посад» праздник является престольным.

Прихожан и гостей ждет специальная программа «Благословенная встреча» (6+).

В канун великого праздника (14 февраля) в Сретенском храме в 17.00 пройдёт всенощное бдение. 15 февраля в 9.00 состоится Божественная литургия. Богослужение возглавит Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении Схиархимандрита Илия (Ноздрина).

С 11 часов дня свои двери откроет Православная артель, где для всех желающих состоятся бесплатные мастер-классы по лепке из глины, росписи деревянных игрушек и изготовление сувениров в технике декупаж. Желающим предварительно записаться на мастер-классы предлагают звонить по телефону 59-90-11.

В этот день же будет организована выставка костюмов от Школы исторической реконструкции при Православной гимназии во имя прп. Алексия, человека Божия. В 12.00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Орловского района в здании Православной артели.

На территории Духовно-православного центра разместится ярмарка-продажа работ мастеров народных промыслов. Гостям обещают праздничное настроение и бесплатный ароматный чай на травах и свежую выпечку.

ИА «Орелград»