Эксперты рассказали, какая аренда жилья в Орле популярнее

Орел вошел в ТОП-20 городов с популярной краткосрочной арендой.

Рейтинг городов России по популярности краткосрочной аренды составили аналитики портала недвижимости Domofond.ru. Они выяснили, в каких крупных городах России более популярна краткосрочная, то есть посуточная аренда жилья, а в каких — долгосрочный наем.

Исследование охватило 78 городов страны. В целом по России традиционный долгосрочный наем оказался популярнее. Исключение составили только три региона. Так, максимальная доля предложений краткосрочной аренды зафиксирована в Якутске — 82,3 процента. Посуточная аренда превалирует над долгосрочной также в Чите и Владивостоке.

Орел занял в рейтинге достаточно высокое 17-е место, то есть он вошел в ТОП-20. В этом городе доля предложений о долгосрочной аренде жилья составляет 64,1 процента. Соответственно, доля посуточного найма – 35,9 процента. На фоне других городов страны это достаточно высокие показатели. Для сравнения, соседний Курск в рейтинге занял 52-е место. Там доля краткосрочного найма составляет 25,6 процента.

Добавим, что наименее популярна посуточная аренда квартир в Грозном. Этот город расположился на 78-й строчке рейтинга. Согласно исследованию там лишь 3,8 процента предложений связаны с посуточной арендой.

ИА «Орелград»