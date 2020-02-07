Из Оки спасли «Му-Му»

6 февраля в Оке, в центре Орла, спасатели пришли на выручку собаке. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, около 9.00 телефон службы спасения поступило сообщение от очевидцев том, что в реке Оке, в районе дома № 46 на набережной Дубровинского, тонет собака.

— На место выехали сотрудники 3-й пожарно-спасательной части и спасатели областной поисково-спасательной службы. Поскольку лед на реке только-только образовался и мог не выдержать веса человека, чтобы подобраться к животному была использована трехколенная лестница. Собаку спасли, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИА Орелград