Клычков решил, что жизнь в Орле стала дешевле

Губернатор снизил величину прожиточного минимума.

Правительство Орловской области обнародовало постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года. Подпись под этим документом поставил губернатор Андрей Клычков.

Показатель был рассчитан по методике, утвержденной законом «О потребительской корзине в Орловской области». Согласно постановлению величина прожиточного минимума в регионе на душу населения установлена в размере 9810 рублей.

Для сравнения, аналогичный показатель в расчете на душу населения в III квартале 2019 года составлял 10 215 рублей, что, кстати, было на 5,5 процента выше, чем в III квартале 2018 года. Поскольку величина прожиточного минимума снижена, это означает, что, по подсчетам властей, стоимость потребительской корзины в регионе снизилась, то есть дешевле и доступнее стали товары и услуги, которые в нее входят.

Кстати, это плохая новость для льготников. Дело в том, что величина прожиточного минимума является базовой при расчете объем мер социальной финансовой поддержки граждан. Она используется, например, при определении размеров некоторых видов социальных выплат, при планировании финансирования социальных программ. Кроме того, исходя из величины прожиточного минимума, чиновники решают, нуждается ли конкретный человек или целая семья в мерах поддержки или нет.

Добавим, что тем же постановлением прожиточный минимум для трудоспособного населения Орловской области снижен с 10 967 до 10 527 рублей, для пенсионеров – с 8 491 до 8182 рублей, для детей – с 10 153 до 9720 рублей.

ИА «Орелград»