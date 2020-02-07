Орловцам предложили очередной портал для жалоб

На сайте администрации Орла предлагают делиться мнением о развитии региона на сайте «Околица».

— Общественно-информационное агентство «Новости России», «Федеральный справочник» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют «Свободный новостной обзор для жителей муниципальных образований» на портале «Околица», — гласит пресс-релиз. — Участники формирования главного информационного портала — федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также организации и предприятия всех видов муниципальных образований.

Портал расскажет о новых возможностях для повышения качества жизни, об образовании, медицине, вопросах ЖКХ, а также продемонстрирует успешные примеры ведения бизнеса и социальных проектов.

Граждане с помощью портала получат возможность высказывать свое мнение о работе учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели эффективности развития своего региона или муниципального образования, а также публиковать отзывы о качестве предоставляемых на местах услуг в рубриках «Тусовка за околицей» и «По делу».

Напомним, два года назад глава региона Андрей Клычков презентовал аналогичный проект «Обращаем внимание», который толком не заработал до сих пор.

ИА «Орелград»