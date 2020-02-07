Орловцам предложили очередной портал для жалоб

7.2.2020 | 10:06 Новости, Общество

На сайте администрации Орла предлагают делиться мнением о развитии региона на сайте «Околица».

— Общественно-информационное агентство «Новости России», «Федеральный справочник» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют «Свободный новостной обзор для жителей муниципальных образований» на портале «Околица», — гласит пресс-релиз. — Участники формирования главного информационного портала — федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также организации и предприятия всех видов муниципальных образований.

Портал расскажет о новых возможностях для повышения качества жизни, об образовании, медицине, вопросах ЖКХ, а также продемонстрирует успешные примеры ведения бизнеса и социальных проектов.

Граждане с помощью портала получат возможность высказывать свое мнение о работе учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели эффективности развития своего региона или муниципального образования, а также публиковать отзывы о качестве предоставляемых на местах услуг в рубриках «Тусовка за околицей» и «По делу».

Напомним, два года назад глава региона Андрей Клычков презентовал аналогичный проект «Обращаем внимание», который толком не заработал до сих пор.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования