Орловцев зовут в президенты

7.2.2020 | 13:17 Новости, Общество

Жителей области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

Организатор конкурса — АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

— Участие в конкурсе могут принять молодые граждане от 7 до 35 лет, учащиеся образовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты, — рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. — Конкурсные номинации предполагают подготовку участниками предложений по социально-экономическому развитию Российской Федерации и по изменению Основного закона страны.

Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются на официальном сайте конкурса до 12 марта 2020 года.

Финал конкурса состоится с 17 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге, куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной защиты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8-499-653-64-26, а также на официальном сайте.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования