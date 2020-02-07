Орловцы предпочитают покупать квартиры в Москве

7.2.2020 | 14:57 Новости

Еще один регион-фаворит для покупки жилья – Краснодарский край.
С января по декабрь 2019 года в региональный Росреестр поступило 1 548 заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав по экстерриториальному принципу.

— Экстерриториальный принцип приёма документов подразумевает возможность поставить на учёт и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе РФ, не покидая Орловской области, — напоминают в ведомстве.

По сравнению с 2018 годом количество принятых заявлений в году прошлом увеличилось почти в полтора раза. всего орловцы подавали заявления в отношении регистрации объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.

ИА Орелград

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