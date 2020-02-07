В Орле поспорили с Пьером Безуховым

Орловские выпускники написали итоговое сочинение и изложение.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в Орловской области 89 выпускников зарегистрировались для участия в итоговом сочинении в дополнительный период. В этом году срок написания пришелся на 5 февраля. Написать итоговое изложение в этот же день изъявили желание два орловских выпускника.

«Итоговое сочинение (изложение) пишут те, кто получил неудовлетворительный результат или не явился на его написание по уважительным причинам в основной срок», — пояснили в Центре.

Участникам было необходимо выбрать только одну из предложенных тем итогового сочинения. В этом году их было пять. Одна из них, например, сформулирована так: «Согласны ли Вы с мнением Пьера Безухова, что внешние трудности жизни углубляют внутреннюю душевную работу в человеке?»

Кроме того, выпускникам было предложено поразмышлять на тему любви, добра, гордости и надежды. Кстати, рекомендуемый объем сочинения-рассуждения составляет 350 слов и выше. Если в сочинении окажется менее 250 слов, то его автор автоматически получит «незачет».

«Большинство выпускников текущего года уже написали итоговое сочинение (изложение) 4 декабря 2019 года, — добавили в Центре. — В этот день в испытании участвовали 3204 человека, 98 процента из них получили «зачет». Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Его результаты действительны в течение четырех лет».

ИА «Орелград»