В Орле сообщили о госпитализации больного с подозрением на коронавирус

Оно не подтвердилось

В больницу им. Боткина госпитализировали жителя Урицкого района с подозрением на коронавирус, сообщил «Орелтаймс» со ссылкой на социальные сети. Врачам-инфекционистам в связи с этим якобы выдали противочумные костюмы.

Коронавирус у мужчины не подтвердился, заявил изданию главврач больницы им. Боткина Александр Лялюхин. Он призвал орловцев не паниковать.

«Подозрение ставится сейчас любому пациенту с симптомами, если он посещал Китай в течение двух недель. Таких людей может быть завтра 20 – 30 человек, да мало ли сколько приедут туристов из Китая! Если у них вдруг возникают симптомы заболевания, это абсолютно не значит, что это коронавирусная инфекция, мы потенциально должны рассматривать это как инфекцию – ситуация в мире такая. Таких людей мы изолируем, берём у них мазки и ждём результатов. В настоящее время в нашей больнице никаких пациентов с коронавирусной инфекцией нет. Ни у кого данный диагноз не подтверждён», — сказал Лялюхин.

ИА «Орелград»