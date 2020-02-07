В Орле за взятку осудили эксперта полиции

7.2.2020 | 12:22 Новости, Общество

Сотрудник УМВД был задержан с поличным оперативниками УФСБ.

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда города Орла в отношении местного жителя, осужденного по  ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Орловской области. На скамье подсудимых оказался теперь уже бывший сотрудник областного УМВД.

Как стало известно «Орелграду», он работал в должности старшего эксперта отделения технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Орловской области. В декабре 2018 года в Орле произошло ДТП. На Кромском шоссе водитель автомобиля ГАЗ-3110 допустил наезд на пешехода — женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм она скончалась.

По данному факту началась проверка. Следователь вынес постановление о назначении автотехнической судебной экспертизы, которое и поступило в ЭКЦ. Экспертизу поручили подсудимому. Он установил, что водитель «не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода при своевременном принятии мер к экстренному торможению». Его действия соответствовали правилам дорожного движения и не состояли в причинно-следственной связи со случившимся ДТП.

Как установили следствие и суд, здесь-то у эксперта и сформировался преступный умысел. Он решил воспользоваться своим служебным положением, связался с водителем и потребовал от него вознаграждение за подготовку в его пользу экспертного заключения.

То есть эксперт знал, что водитель не виноват, но самому водителю об этом не сказал, а начал буквально выманивать деньги. Мужчины договорились о встрече, которая прошла в одном из орловских кафе. В ходе беседы эксперт сообщил, что готов выдать нужное водителю заключение за 50 тысяч рублей. В ходе дальнейших переговоров сумму взятки эксперт уменьшил до 35 тысяч.

Он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, после чего Следственный комитет завел на него уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе УФСБ, по приговору суда эксперту назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением на 2 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

ИА «Орелград»

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