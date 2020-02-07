В Орловской области заметили гигантское «дикое поле»

Десятки заросших бурьяном участков стали предметом разбирательства в суде.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, самое настоящее «дикое поле», было обнаружено еще в прошлом году на территории Хотьковского сельского поселения Шаблыкинского района. Инспекторы в ходе планового рейда нашли 30 участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, которые по целевому назначению как раз и не используются.

Они заросли сорной травой, кустарником и деревьями. Общая площадь зарастания превысила 1400 га. Далее была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой был установлен виновник. Им оказалось ООО, которое арендует эти земли. На компанию завели административное дело и оштрафовали ее на 400 тысяч рублей. Также ей было выдано предписание об устранении нарушений.

Компания обратилась в суд с просьбой признать постановление ТУ Россельхознадзора недействительным. Представители организации настаивали на том, что в ее действиях не было состава административного правонарушения. Однако факт существования «дикого поля» суд счел доказанным. Единственное, чего удалось добиться фирме, так это снижения суммы штрафа вдвое – до 200 тысяч рублей.

Спор дошел до апелляционной инстанции, но отбиться от наказания правонарушителю не удалось.

ИА «Орелград»