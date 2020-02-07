Жизнь за лайк: орловец проехался на ватрушке, объятый пламенем

7.2.2020 | 14:27 Новости, Общество

Орловский пользователь Instagram выложил в сеть ролик из серии «Трюк выполнен каскадерами, просим не повторять в домашних условиях».

 

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Все снималось для вас поэтому оценивайте🔥 Постите комментируйте ❤️ #orel #топ #fire #vzletka

Публикация от 𝕍𝕒𝕝𝕖𝕣𝕚𝕪 ℤ𝕙𝕦𝕣𝕒𝕧𝕝𝕖𝕧 (@_valeriy_alekseevich_01)

Парень поджег себя и прыгнул в ватрушку, привязанную тросом к авто. Машина с полыхающим «прицепом» проехала по взлетной полосе орловского аэропорта.

«Снималось для вас, поэтому оценивайте», – подписал пост автор видео.

В арсенале ищущего славы «каскадера» еще несколько роликов в том же духе. Например, в одном из них он восседает в кресле, закрепленном на крыше движущегося автомобиля. Действие происходит ночью, похоже, в Северном районе Орла.

ИА «Орелград»

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