Жизнь за лайк: орловец проехался на ватрушке, объятый пламенем

Орловский пользователь Instagram выложил в сеть ролик из серии «Трюк выполнен каскадерами, просим не повторять в домашних условиях».

Парень поджег себя и прыгнул в ватрушку, привязанную тросом к авто. Машина с полыхающим «прицепом» проехала по взлетной полосе орловского аэропорта.

«Снималось для вас, поэтому оценивайте», – подписал пост автор видео.

В арсенале ищущего славы «каскадера» еще несколько роликов в том же духе. Например, в одном из них он восседает в кресле, закрепленном на крыше движущегося автомобиля. Действие происходит ночью, похоже, в Северном районе Орла.

ИА «Орелград»