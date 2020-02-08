Клычков поставил жесткие условия орловским библиотекарям

Утверждены правила финансовой поддержки муниципальных библиотек.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил правила предоставления трансфертов из областного бюджета муниципальным районам и городам. Деньги будут предназначены на создание так называемых модельных библиотек. Финансирование будет обеспечено по линии национального проекта «Культура». Орловская область получит деньги из федерального бюджета. Однако получить их муниципалитетам будет непросто. Средства имеют целевое назначение.

«Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания», — говорится в тексте постановления.

Основными условиями предоставления денег станут соглашение, которое муниципалитет должен заключить с областными властями, и обязательство по возврату средств, потраченных не по правилам Клычкова.

Так, условиями расходования трансфертов губернатор определил: пополнение фондов новыми книгами и периодическими изданиями, проведение текущего ремонта, создание современного пространства, внедрение информационных систем, оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к интернету, обеспечение доступа к отечественным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати и другое.

Расходовать средства на цели, не указанные в постановлении, Клычков категорически запретил. Кстати, средства муниципалитеты могут получить немалые. Так, размер трансферта для создания одной модельной библиотеки на базе центральной районной или городской библиотеки составляет 10 миллионов рублей, на базе «обычной» муниципальной библиотеки – 5 миллионов.

ИА Орелград