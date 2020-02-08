Под Орлом увековечили память легендарного пулеметчика

Мемориальную доску открыли в Яковской средней школе.

О прошедшем событии рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия». Церемония прошла в Колпнянском районе. Там была открыта мемориальная доска, установленная в селе Яковка в честь Героя Советского Союза Якова Студенникова. Она появилась на стене здания местной школы.

Звезду Героя старший сержант Яков Студенников получил за подвиг, совершенный в июле 1943 года в боях за освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Согласно исторической справке он был пулеметчиком 3-го батальона 1019-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта.

«В июле 1943 года в бою у станции Поныри, оставшись единственным в строю из всего расчета, будучи трижды раненым, продолжал вести пулеметный огонь, отразив десять атак гитлеровцев, которым так и не удалость окружить пулеметчика, и уничтожил более 300 солдат противника», — сообщили в партийном реготделении.

Звания Герой Советского Союза Студенников был удостоен за мужество и героизм, проявленные в боях на Курской дуге. Ему был вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После окончания войны Студенников был демобилизован.

ИА «Орелград»