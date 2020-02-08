В Орле наркодельцы получили 40 лет колонии на троих

Обвинительный приговор вынес суд Заводского района.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда, уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина по фамилии Казаков и братьев Халиловых. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Как установил суд, все трое входили в состав преступной группы, которая при помощи интернета пыталась наладить на территории Орловской области незаконный сбыт наркотических средств. Преступная троица исполняла роли курьеров, за что дельцам была положена зарплата. Их задачей была закладка розничных партий наркотика в тайники.

Причем речь шла о героине – одном из самых дорогих и вредных для здоровья наркотиков. Курьеры действовали по приказам организатора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Впрочем, личность «шефа» пока не установлена. Вероятно, он вообще находится за пределами нашей страны. Общение члены преступной группы вели при помощи мессенджеров.

Несмотря на меры конспирации, троица была задержана сотрудниками полиции. Подсудимые вину не признали, но она была доказана стороной гособвинения. В результате братья Халиловы получили по 13 лет и 6 месяцев лишения свободы. Казакову назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, у них еще есть возможность обжаловать приговор Заводского районного суда в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА Орелград