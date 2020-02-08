В Орле суд наказал алиментщика необычным способом

С нерадивого отца взыскана крупная неустойка.

Подробности сообщила пресс-служба Северного районного суда. Перед ним в качестве ответчика предстал житель города Орла. Иск был подан прокуратурой, которая защищала права двух несовершеннолетних детей этого мужчины. Истец просил взыскать с ответчика даже не алименты, а неустойку по ним.

Из иска следует, что проверка была проведена по обращению матери двоих детей. Было установлено, что с декабря 2017 года мужчина алименты выплачивает несвоевременно и не в полном объеме. Размер алиментов ранее был установлен решением мирового суда. Он составляет 4 412,5 рубля на каждого ребенка ежемесячно, или 0,5 величины прожиточного минимума в Орловской области на ребенка, с последующей индексацией.

На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство. По подсчетам приставов, задолженность ответчика по алиментам за 2017-2019 годы превысила 122 тысячи рублей. В суде прокуратура представила свои расчеты, согласно которым размер неустойки за период с 1 января 2018 года по 20 сентября 2019 года составил чуть более 111 тысячи рублей.

«Ответчик не оспаривал факт несвоевременной и не в полном объеме уплаты алиментов, ссылаясь на то, что до декабря 2017 года он работал водителем, но его заработной платы не хватало для уплаты алиментов на детей в полном объеме, в связи с чем он был вынужден уволиться, — сообщили в суде. — Пока он искал подходящую работу, уплачивал алименты самостоятельно».

В результате суд пришел к выводу, что задолженность по алиментам образовалась по вине ответчика, следовательно, он обязан заплатить еще и неустойку в заявленном прокуратурой размере. Решение районного суда было обжаловано ответчиком в апелляционном порядке, но областная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»