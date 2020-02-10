Казаки и каратисты: в Орловской области распределили бюджетные гранты

56 организаций получат от 60 до 400 тысяч рублей.

И. о. руководителя администрации губернатора Валерий Аносов подписал соответствующий приказ. Документ утверждает список победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших право на субсидии из бюджета Орловской области с указанием размеров предоставляемых им субсидий.

Так, на первом месте Общественная организация «Орловская областная федерация каратэ» под руководством депутат областного Совета Олега Кошелева. Им в 202 0 году выделят 400 тыс.рублей. Проект-победитель носит название «Орел-Карат» – 25 лет успеха!»

Второе место заняли орловские казаки. Проект «Где казак, там и слава! Укрепляя традиции орловского казачества» общественной организации под руководством Михаила Потуроева также удостоился гранта в 400 тысяч.

Аналогичные по сумме гранты получат также «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив» (Дмитрий Кузнецов), Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и их семьям «Добрый ГудВИН» (Людмила Злобина) и Региональное общественное учреждение – редколлегия «Книга памяти Орловской области» (Евгений Фролов).

Общественники, не попавшие «в начало» списка, жалуются, что из года в год ситуация с распределением грантов в Орловской области не меняется: всё те, всё там же.

ИА «Орелград»