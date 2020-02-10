На Орловщине самый высокий уровень безработицы по ЦФО

Регион возглавил рейтинг с показателем 6,6 %.

По данным Росстата, среди регионов ЦФО этот показатель самый высокий. В регионе численность работников в возрасте от 15 лет и старше составляет 349,6 тыс. человек. 23,1 тысячи из них – безработные.

При этом потребность работодателей в сотрудниках значительно меньше. Количество вакантных рабочих мест, предлагаемых через региональную службу занятости населения, составляет всего 5241.

Высокий уровень безработицы также наблюдается в Смоленской (5%) и Ярославской (4,8%) областях. Самый низкий процент безработных в Московской области (2,7%) и Москве (1,5%).

ИА «Орелград»