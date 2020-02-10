На Орловщине самый высокий уровень безработицы по ЦФО

10.2.2020 | 13:33 Новости, Общество

Регион возглавил рейтинг с  показателем 6,6 %.

По данным Росстата, среди регионов ЦФО этот показатель самый высокий.  В  регионе численность работников  в возрасте от 15 лет и старше составляет 349,6 тыс. человек.  23,1 тысячи из них – безработные.

При этом потребность работодателей в сотрудниках  значительно меньше. Количество вакантных рабочих мест, предлагаемых через региональную службу занятости населения, составляет всего 5241.

Высокий уровень безработицы также наблюдается в Смоленской (5%) и Ярославской (4,8%) областях. Самый низкий процент безработных в Московской области (2,7%) и Москве (1,5%).

ИА «Орелград»

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