Орловская «Спецавтобаза» снова в работе

На уборку улиц вышло 38 единиц снегоуборочной техники.

По информации диспетчера МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», сегодня, 10 февраля, город чистят 15 КДМ, девять тракторов с щеткой, семь самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, две плужно-щеточные машины и один трактор с прицепом. В ручной уборке задействованы 94 человека.

В ночь с 9 на 10 января от снега улицы убирали 28 единиц техники.

По данным сервиса «Погода и климат», на выходных в Орле выпало 0,2 мм осадков. В целом за первую декаду февраля выпало 13 мм осадков. Это 35% от месячной нормы для областного центра.

ИА «Орелград»