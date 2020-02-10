Под Орлом произошло ДТП с двумя «Фольксвагенами»

10.2.2020 | 11:11 Новости, Происшествия

Пострадал ребёнок.

Около восьми вечера 9 февраля в д. Первый Воин (Мценский район), столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Фольксваген Поло». На месте ДТП работали сотрудники 27-й пожарной части.

Как рассказали в ГУ МЧС по Орловской области, «Фольксваген Поло», двигался по автодороге М2 «Крым» и на 339 км не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан». В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» получил травмы, был госпитализирован в травматологическое отделение, также травмы получил несовершеннолетний пассажир «Фольксваген Тигуан» —  мальчик 2008 г.р.

ИА «Орелград»

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