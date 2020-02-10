В Орле мужчина получил 13 лет за пьяную драку

В ходе конфликта он случайно убил собутыльника.

Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу местного жителя, ранее признанного виновным в гибели человека. Было установлено, что в ходе пьяного конфликта мужчина убил собутыльника. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление произошло на территории Заводского района города Орла. Подсудимый несколько раз ударил оппонента по голове. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не сумели спасти его жизнь. Травмы оказались смертельными.

При вынесении приговора было учтено криминальное прошлое подсудимого. Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а затем его переведут в исправительную колонию особого режима. После освобождения его ожидает дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Осужденный пытался в апелляционной инстанции смягчить приговор, но своего не добился.

ИА «Орелград»