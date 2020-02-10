В Орле подходит к финишу строительство пешеходного моста

Новая пешеходная переправа через железнодорожные пути в Заводском районе Орла скоро будет сдана, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Железнодорожники завершают строительство пешеходного перехода через пути, который будет оборудован светозвуковой сигнализацией и выходами S-образной формы. Уже выполнены работ по укладке резинокордового покрытия, сделаны накопительные площадки, установлено ограждение и знаки безопасности. Ведутся пусконаладочные работы световой и звуковой сигнализации, — сообщили в компании.

Переход строится в оживленном месте города, где с одной стороны железной дороги расположен жилой массив, с другой – торговый центр. Перед тем как выйти на пути, пешеходы будут перемещаться по S-образной накопительной площадке, при этом непроизвольно смотреть по сторонам.

ОАО «РЖД» строит переход в этом месте для повышения безопасности людей, пересекающих железную дорогу.

ИА «Орелград»