В Орле торговцев снюсами проверят следователи

10.2.2020 | 19:07 Новости, Общество

Материалы двух проверок направлены в следственные органы.

Управление Роспотребнадзора Орловской области подвело итоги работы за 2019 год. На заседание ведомственной коллегии были приглашены представители законодательной и исполнительной власти региона. В частности, региональный парламент был представлен его спикером Леонидом Музалевским.

Как уже рассказывал «Орелград», на январской сессии облсовета в первом чтении был рассмотрен и одобрен проекта регионального закона, предусматривающего введение запрета на продажу некурительных никотиносодержащих изделий гражданам младше 18 лет.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, проблема была обсуждена и на заседании коллегии. Так глава управления Роспотребнадзора Александр Румянцев рассказал о проведенных в прошлом году мероприятиях «по предотвращению и прекращению возможной реализации в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции».

По его словам, продажа таких изделий была зафиксирована в 20 торговых точках, всего в продаже было выявлено 189 единиц такой продукции. По итогам проверок было возбуждено 20 административных дел. Более того, два материала были направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области. Правоохранители дадут правовую оценку действиям торговцев.

«Увы, подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, более того, считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения, — так прокомментировал ситуацию Леонид Музалевский. — Но это не так! И наша общая задача сделать все, что изменить ситуацию».

Он также напомнил, что ранее Орловский облсовет обратился к руководству страны с предложением запретить реализацию этих вредных веществ на территории всей России.

ИА «Орелград»

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