В Орле увидели «северное сияние»

10.2.2020 | 11:07 Новости, Общество

Пользователи Сети делятся необычными фото.

На  фото и видео очевидцев хорошо видны разноцветные полосы, пронизывающие ночное небо над Орлом. Пользователи тут же окрестили увиденное городским «северным сиянием».

На самом деле, речь, скорее всего, идет о световых (или солнечных) столбах. Это некий оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца в период восхода или заката. Ночью такое явление появлется благодаря свету Луны. Свет отражает взвесь снега, находящаяся в воздухе. Говорят, что даже уличное ночное освещение может вызвать такой эффект.

Впрочем, в Средней полосе иногда наблюдаются и случаи настоящего полярного сияния. Например, в 2016 году его видели от Подмосковья и Питера до Казани и Омска. Тогда это было связано с сильнейшей солнечной бурей, которая вызвала смешение северного сияния на юг.

ИА «Орелград»

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