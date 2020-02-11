Орловцев приглашают отметить «Год Дружбы с мостом»

Сегодня в 15.00 в Орловской областной библиотеке открылась необычная фотовыставка

«Год Дружбы с мостом» — так называется авторская экспозиция Ирины Крахмалёвой, редактора сайта InfoOrel.ru.

— В настоящую экспозицию включены снимки, сделанные Ириной Крахмалевой в течение года, с января 2019 по январь 2020 года, — рассказали в библиотеке. — Данные фотографии можно рассматривать как репортаж длиной в 12 месяцев или документальную фотохронику. Однако автор предлагает взглянуть на серию фото как на социальный рассказ о российской действительности на примере одного провинциального города. Подробности новеллы все желающие могут узнать на открытии выставки.

Посетителей ждут в фойе читального зала библиотеки на втором этаже. Вход свободный. Самостоятельный осмотр снимков будет доступен до конца февраля.

ИА «Орелград»