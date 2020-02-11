Орловский ливер оказался ходовым товаром

11.2.2020 | 9:00 Новости, Экономика

Орловские субпродукты покупает даже Гонконг.

Любопытную статистику привели в управлении Россельхознадзора. Согласно ей в 2019 году Орловская область значительно нарастила поставки за рубеж мясных субпродуктов и кишечного сырья. При этом доля прямого экспорта немного сократилась. Однако доля непрямого экспорта увеличилась в 4,5 раза.

Сообщается, что только в Гонконг было отгружено 219 тонн субпродуктов и кишечного сырья, а в страны ЕврАзЭС — 28 тонн готовой мясной продукции. При этом туда же было отправлено более 11 тысяч тонн кормов и кормовых добавок для животных.

«Основную часть подконтрольных госветнадзору экспортных грузов составили растительные корма и кормовые добавки, отправляемые в страны Евросоюза — Дания, Финляндия и Великобритания, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Животноводческая продукция (мясные субпродукты и кишечное сырье), как правило, отгружалась по непрямому экспорту в страны Азии – Гонконг и Японию».

В ведомстве заверили, что вся экспортируемая продукция предварительно проходит исследования в аккредитованных лабораториях на соответствие ветеринарным требованиям стран, в которые она планируется к отправке. Кроме того, тщательно обследуется и каждое предприятие, которое желает стать экспортером.

ИА «Орелград»

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