Орловским опытом переработки мусора заинтересовались другие регионы

Тем временем наши предприятия увязли в долгах по вине регоператора «Зелёная роща».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал «зелёный свет» технологиям сортировки и переработки мусора компании «ЭкоСити» из Орла. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. Ранее Шумков, а также группа инвесторов из Кургана, Сургута и Белгорода, посетили мусоросортировочный комплекс АО «ЭкоСити».

Сообщается, что Шумков подтвердил решение о строительстве мусоросортировочного завода на 300 тысяч тонн переработки по технологии, апробированной на предприятии «ЭкоСити» в Орле. Так, уже приняты ключевые поправки в территориальную схему обращения с ТКО в Курганской области, предложенные специалистами «ЭкоСити». Подписан план строительства завода.

К сожалению, в Орле регоператор «Зелёная роща» месяцами не платит за проведённую предприятием работу, отмечается в пресс-релизе. До сих пор не подписан договор на приём ТКО на 2020 год. Идут судебные тяжбы по территориальной схеме и тарифам в Орловской области.

ИА «Орелград»