Под Орлом вспомнили об «Убитой деревне»

На открытие фотовыставки пришли единственные потомки жителей уничтоженной фашистами д. Колпачки.

Мемориалу «Убитая деревня» Урицкого района в 2020 году исполняется 30 лет. В связи с этим в Юшинском сельском Доме культуры открылась фотовыставка. Журналисты, учащиеся местной Первомайской школы, жители сельского поселения представили фотографии, сделанные на историческом месте в разные годы. В экспозицию также вошли фотографии известных людей, посетивших данное место, например писателя А.И. Солженицына.

Напомним, 7 февраля 1942 года в деревне Колпачки Архангельского сельского поселения Урицкого района произошла трагедия. Фашисты сожгли местных жителей за то, что они прятали партизана. В конце 80-х годов прошлого века по инициативе краеведа Григория Лазарева был начат сбор средств на строительство мемориала. В 1990 году на месте массовой гибели был торжественно открыт мемориал «Убитая деревня».

— Колпачки — наша орловская Хатынь. Наша святая обязанность сохранить память о страшной трагедии 40-ых. Как бы ни старались за пределами нашей страны переписать историю, мы никому не должны позволять преуменьшать значение Великой Победы. Пусть эта фотовыставка проедет по населённым пунктам, пусть о мемориале „Убитая деревня“ узнает как можно больше людей. Низкий поклон Григорию Григорьевичу Лазареву за его преданность идее и умение претворять в жизнь самые смелые планы. Низкий поклон всем, кто ухаживает за мемориалом. Это памятник не только тем, кто погиб — это символ нашей памяти и благодарности им, — сказал на открытии выставки Сергей Потемкин, зампред Орловского областного Совета народных депутатов

Почётными гостями открывшейся фотовыставки стали правнуки одной из жертв фашизма — Евдокии Медниковой. Дочь Евдокии выжила, воспитала детей и внуков. Таким образом, Ульяна и Егор Кузнецовы — единственные потомки жителей Колпачков.

Предполагается, что фотовыставка в дальнейшем переедет в Урицкий районный музей, затем будет выставлена в библиотеке им. И.А. Бунина г. Орла. Решается вопрос и о том, чтобы её показать посетителям Орловского краеведческого музея.

ИА «Орелград»