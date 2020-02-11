Улучшение экологии в Орле обойдется в 6 млн рублей

Городские власти отредактировали целевую программу.

Администрация города Орла в новой редакции утвердила муниципальную программу улучшения экологии в областном центре. Объем ее финансирования в 2020 году составит 4,122 миллиона рублей, в 2021 году — 2,122 миллиона. Однако стоит отметить, что источником финансирования на 100 процентов является бюджет города, а он традиционно дотационный и дефицитный. Поэтому не исключено, что объем финансирования в течение года может быть изменен, например, сокращен.

Программа взяла старт в 2019 году. Она предусматривает проведение «мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа». Причем власти определили ряд приоритетных направлений. Например, список возглавляет охрана водных объектов. К таковым авторы программы отнесли только реки Ока и Орлик. Деньги будут выделены на очистку их берегов и прибрежных акваторий от отходов.

В число приоритетов также включена охрана, защита и воспроизводство городских лесов. Их общая площадь составляет 690 гектаров – такова площадь лесопарков «Андриабуж» и «Лужки».

«В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по охране, защите и воспроизводству городских лесов, — говорится в паспорте программы. — В связи с этим необходимо проводить на территории городских лесов санитарно-оздоровительные, лесовосстановительные и противопожарные мероприятия».

Третьим приоритетным направлением станет общее улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города. Решать эту задачу власти планируют традиционными методами – проведением экологических акций и общегородских субботников. В частности, к концу 2021 года планируется ликвидировать 70 процентов несанкционированных мусорных свалок.

ИА «Орелград»