В День памяти воинов-интернационалистов в Орле ограничат движение

11.2.2020 | 14:38 Новости, Общество

На улицах города пройдут шествия и митинг.

В субботу, 15 февраля, в Советском районе Орла на время закроют движение и запретят стоянку транспорта. Ограничения связаны с проведением шествия и митинга, приуроченных ко Дню памяти воинов-интернационалистов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 6.00 до 10.30 запретят стоянку, а с 9.00 до 10.30 закроют движение по следующему маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы) — ул. Пионерская — ул. Лескова — Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных действий.

С 6.00 до 11.30 на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле будет запрещена стоянка транспортных средств в связи с проведением торжественного митинга, посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумать место для парковки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования