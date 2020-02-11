В День памяти воинов-интернационалистов в Орле ограничат движение

На улицах города пройдут шествия и митинг.

В субботу, 15 февраля, в Советском районе Орла на время закроют движение и запретят стоянку транспорта. Ограничения связаны с проведением шествия и митинга, приуроченных ко Дню памяти воинов-интернационалистов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 6.00 до 10.30 запретят стоянку, а с 9.00 до 10.30 закроют движение по следующему маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы) — ул. Пионерская — ул. Лескова — Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных действий.

С 6.00 до 11.30 на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле будет запрещена стоянка транспортных средств в связи с проведением торжественного митинга, посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумать место для парковки.

ИА «Орелград»