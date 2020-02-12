Электронные табло в Орле толком не работают уже полгода

На это обратили внимание активисты.

Члены орловского отделения ОНФ напомнили чиновникам о неработающем электронном расписании на остановках общественного транспорта. По наблюдениям активистов, ситуация не улучшается с осени. Несмотря на регулярные обещания городских властей всё исправить.

— Возле общежития №2 ОГУ им. Тургенева электронное расписание вообще снято, на Центральном рынке – не работает, на конечной остановке «Новая Ботаника» — напечатано на бумажном листе. Когда расписание находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует, гражданам неудобно ориентироваться в ожидании транспорта. Поэтому власти необходимо обратить на это внимание и принять меры для наведения порядка, – пояснила Юлия Филатова, активист регионального отделения ОНФ.

В 2017 году в Орле было установлено и подключено 20 электронных табло с расписанием, управляемым с помощью системы ГЛОНАСС. На эти цели городская администрация потратила более 1,6 миллиона рублей. Ежегодно планировалось устанавливать еще по 20 табло, но этого так и не произошло из-за отсутствия финансирования.

ИА «Орелград»