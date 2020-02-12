Клычков одобрил демонтаж «Катюши» в Мценске

Мемориальный комплекс приведут в порядок в преддверии Дня Победы.

Как сообщает администрация города Мценска, с постаментов мемориального комплекса «Катюша» сняты пушки. Их отправили на восстановительные работы. Такая же судьба ожидает саму боевую машину.

«Завод специальной техники» произведет зачистку, реставрацию и покраску машин с использованием новейших авторемонтных эмалей, — пояснили в администрации райцентра. — Содействие в проведении демонтажных работ оказало МУП «Мценск-Тепло».

Местные власти объяснили, что демонтаж «Катюши» происходит в рамках подготовки города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Реставраторам отвели срок до 15 апреля для завершения работ. Затем пушки и машину вернут обратно.

«По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, главы города Мценска Андрея Беляева в ближайшее время все воинские захоронения на муниципальной территории будут приведены в надлежащее состояние», — заверили в местной мэрии.

Отметим, пушки ЗиС-3 и реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша» установлены на окраине Мценска в память о погибших в годы войны защитниках города.

ИА «Орелград»