Клычков проверил ремонт моста «Дружба» в Орле

Сегодня ночью здесь начали монтировать пятый пролёт из шести.

11 февраля губернатор Андрей Клычков совершил рабочую поездку на мост «Дружба». Генеральный директор компании-подрядчика ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов уверил, что ремонт идёт в соответствии с графиком.

«Сейчас здесь работают 70 человек, но мы планируем привлечь дополнительно специалистов, чтобы успеть завершить строительные работы», — рассказал Подрезов. По его словам, мост могут сдать уже в сентябре этого года, а не в декабре, как прописано в контракте. Выслушав это, губернатор отметил, что «не зря был расторгнут договор с предыдущей подрядной организацией».

«Мост «Дружба» — необходимый объект для города. Завершения его строительства давно ждут все орловцы, поэтому очень важно, чтобы работы были завершены в срок. Надеюсь, что с учётом всех проблем и сложностей, которые были раньше, строители не подведут. Следующим на очереди будет Красный мост, — цитирует губернатора «Орел-регион».

Напомним, движение по мосту «Дружба» должно было открыться в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Пока работы стояли, Клычков говорил, что ремонт моста находится на контроле.

Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области, оттуда же, откуда приехал скандальный советник Клычкова Сергей Лежнев. Компания не имеет опыта работы на таких крупных объектах.

ИА «Орелград»