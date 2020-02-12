Орловщина вошла в число регионов с самыми дешевыми санаториями

Выгоднее всего у нас поправить здоровье можно зимой и весной.

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной. В основу взяли данные сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф. Орловская область представлена на этом портале двумя санаториями: «Лесной» и «Дубрава». Учитывая цены и условия, наш регион занял место в топ-10 самых дешевых здравниц.

— В первой десятке недорогих регионов России отдых в санатории зимой и весной обойдется до 1,3 тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение, — указывают составители рейтинга.

Кроме Орловской области в топ-10 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году входят Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область и Свердловская область.

ИА «Орелград»