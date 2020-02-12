Орловские антимонопольщики не увидели роста цен на маски

12.2.2020 | 14:15 Медицина, Новости

Хотя признают, что граждане постоянно жалуются на аптеки.

Орловское УФАС России совместно с региональным Управлением Росздравнадзора проверили аптеки на предмет завышения цен на медицинские маски. А также – сам факт наличия этих изделий в аптеках.

«В Орловское УФАС России продолжают поступают обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках города, однако, глобального роста цен на маски в нашем регионе специалистами антимонопольной службы не выявлено», — рассказал руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов.

Руководитель Росздравнадзора по Орловской области Михаил Михейкин отметил «незначительное» повышение цен, уверив, что маски в орловских больницах и аптеках есть. «При этом стоимость масок значительно ниже в оптовых магазинах, нежели в аптеках», — сказал он.

В ведомствах отмечают, что повышение роста цен на маски может быть вызвано тем, что около половины данного рынка занимает товар из Китая. Да и сам материал, из которого производятся средства индивидуальной зашиты в РФ, тоже поставляется из Китая, в связи чем может наблюдаться некоторый дефицит товара, так как поставки из этой страны в настоящее время приостановлены.

Напомним, ранее активисты отмечали резкое повышение цен на маски в орловских аптеках.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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