Орловский охранник попался под Брянском с крупной партией наркотиков

В Брянске орловский охранник пытался наладить наркосбыт.

Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере рассмотрел суд Заводского района города Орла. Перед ним предстал местный житель, которой на момент задержания трудился в одной из орловских частных охранных организаций. По месту работы он характеризовался положительно. Однако, как выяснилось, была у него и тайная жизнь.

Мужчина был разоблачен брянскими полицейскими. В апреле прошлого года орловца задержали после того, как он поместил в «закладку» наркотик. «Тайник» был устроен в земле, в корнях деревьев, росших вдоль дороги, ведущей к мемориальному комплексу «Партизанская поляна». В закладку был помещен сверток с наркотическим средством массой 3,51.

За мужчиной установили наблюдение. В последующие дни злоумышленник обустроил еще несколько закладок в районе «Партизанской поляны». Кстати, на место преступления орловец ездил на автомобиле «Лада Ларгус».

Операцию по задержанию наркодельца совместными усилиями провели сотрудники орловского и брянского управлений МВД по контролю за оборотом наркотиков. В общей сложности у орловского охранника было изъято свыше 134,5 грамма наркотиков, что является крупным размером.

В ходе следствия было установлено, что поставщиков и работодателей мужчина нашел через интернет. За оптовыми партиями «зелья» он ездил в Московскую область. Его задачей была расфасовка наркотика на мелкие партии и закладка свертков в тайники. Суд признал его виновным и наказал лишением свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Кстати, до вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом. Под стражу его взяли в зале суда.

ИА «Орелград»