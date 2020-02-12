СМИ анонсировали кадровые перестановки в мэрии Орла

Парахина, Провалёнкову и Потемкина «назначили» на один и тот же пост.

В преддверии выборов в Орловский горсовет покатились «пробные шары»: в орловских (и не только) СМИ начали называть разные фамилии на пост главы города. Напомним, мэра в Орле выбирают не на прямых выборах, а депутаты горсовета из числа собственных кандидатур. А главу администрации города назначают по итогам конкурса. Его кандидатура также в итоге согласовывается горсоветом.

Итак, на днях издание «Экономика и жизнь – Черноземье» процитировало политолога Дмитрия Нечаева. Он назвал Ирину Провалёнкову и Юрия Парахина претендентами на кресла мэра и главы Орла. Кто есть кто, политолог точно сказать не торопится. Мол, если все останется как есть, Провалёнкова станет мэром, а если объединятся Орел и Орловский район — то Юрий Парахин.

Сами «кандидаты в мэры» от данной публикации открестились, заявив, что их никто не спрашивал. При этом Ирина Провалёнкова сказала «Орелтаймс», что «никто не знает, что будет завтра». А Юрий Парахин обвинил авторов публикации в некомпетентности, т.к. в 2020 году никакого объединения Орла и района быть просто не может.

Еще одним кандидатом в мэры Орла называют Сергея Потёмкина-младшего, сына депутата областного Совета. О том, что его обсуждают в качестве приемника Василия Новикова в неком «экспертном сообществе», написал «Орелтаймс». Сейчас Потёмкин работает руководителем аппарата в Орловском облсовете, ему 31 год, окончил с отличием МГУ им. М.В. Ломоносова. Ранее работал в Департаменте внутренней политики Орловской области. Вот как он прокомментировал интернет-порталу свой возможный кадровый взлет: «Выборы ещё не скоро; как говорится в пословице: будет день – будет пища…».

ИА «Орелград»