В Орле неизвестный герой спас женщину от грабителя

Личность таинственного героя в ходе следствия установить не удалось.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Орла, обвиненного в совершении преступления по ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж). Мужчина попался в августе прошлого года. Было установлено, что он напал на прохожую во дворе многоквартирного дома на улице Октябрьской.

Как следует из материалов дела, молодой человек подбежал к женщине, сорвал с ее плеча сумочку и бросился наутек. В сумочке находилась небольшая сумма денег и мобильный телефон. Потерпевшая потребовала от грабителя остановиться и крикнула ему вдогонку: «Стой, отдай сумочку!»

Однако тот не подчинился. Он забежал за угол соседнего дома и спрятался за автомобиль, припаркованный напротив подъезда. Довести преступление до конца злоумышленник не смог, так как был задержан неизвестным мужчиной, личность которого в ходе дознания не была установлена.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью и подал ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. При вынесении приговора суд учел, что «преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам», так как он был задержан неизвестным героем.

В результате неудавшемуся грабителю было назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»