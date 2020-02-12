В Орле обанкротились сотни граждан

Арбитражный суд обобщил итоги практики за 2019 год

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Орловской области, состоялось собрание, на котором были подведены итоги работы за 2019 год. Основным докладчиком стал председатель суда Сергей Шурыгин. Он «огласил основные количественные и качественные показатели за отчетный период».

По его словам, в целом в 2019 году на рассмотрение в региональный арбитражный суд поступило 14 138 заявлений. Из них 9 502 заявления касались экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, а 4 027 — экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Кроме того, в областной арбитраж поступило 606 заявлений о признании должников банкротами. При этом на долю граждан и индивидуальных предпринимателей пришлось 378 таких заявлений.

Напомним, Федеральный закон «О банкротстве физических лиц» заработал с 1 октября 2015 года. Он предусматривает возможность признания банкротом простого физического лица, то есть обычного гражданина. Обратиться в суд может как сам потенциальный банкрот, так и его кредитор.

При этом суд использует процедуру реструктуризации долга физического лица, а признание физического лица банкротом приводит к реализации его имущества через процедуру торгов. Когда вырученные суммы покрывают задолженность, гражданин больше не считается должником.

Сергей Шурыгин также отметил, что в 2019 году количество рассмотренных дел увеличилось по сравнению с 2018 годом на 29,4 процента. Количество разрешенных споров, возникающих из административных правоотношений, составило 3 690 дел, по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, – 9 050 дел.

«В 2019 году судами вышестоящих инстанций было рассмотрено 1336 жалоб на судебные акты арбитражного суда Орловской области, — добавил Сергей Шурыгин. — Из них судом апелляционной инстанции отменено (изменено) 87 судебных актов, судом кассационной инстанции – 29 судебных актов. Верховным судом РФ в отчетном периоде судебные акты отменены не были».

ИА «Орелград»