В Орловской области подходящую работу нашел лишь каждый третий инвалид

12.2.2020 | 22:01 Новости, Общество

Областные власти обнародовали данные социального мониторинга.

Правительство Орловской области на своем официальном портале обнародовало данные мониторинга услуг, которые в рамках различных социальных программ оказываются людям с ограниченными возможностями здоровья. Один из разделов посвящен их трудоустройству. В отчете указано, что в «период нахождения на регистрационном учете в службе занятости граждане могут воспользоваться как одной, так и несколькими услугами одновременно».

Согласно приведенной статистике в 2019 году в Орловской области в поиске подходящей работы в службу занятости обратились 337 инвалидов. Для сравнения, в 2018 году их было 365. По итогам минувшего года на постоянные и временные рабочие места было трудоустроено 100 инвалидов (в 2018 году – 121 инвалид). То есть подходящую работу нашло менее трети инвалидов.

Впрочем, это всегда дело не простое. Далеко не каждое рабочее место подходит таким людям. В отчете также сообщается, что для повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2019 году центрами занятости региона 291 инвалиду было предоставлено 382 услуги по профессиональной ориентации. При этом использовались как индивидуальные, так и групповые формы работы.

«Все граждане удовлетворены качеством предоставленных услуг», — уверяют авторы отчета.
Также сообщается, что в 2019 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились два родителя (в 2018 году – 6 человек), воспитывающие детей-инвалидов. Они были признаны безработными. На постоянное рабочее место был трудоустроен один из них. Второй родитель воспользовался «услугой по организации профессиональной ориентации».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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