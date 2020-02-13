Десятки орловских льготников остались без лекарств

Приобретать «бесплатные» препараты им пришлось за свой счет.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные об участии прокурорских работников в гражданских и административных судебных процессах в минувшем году. Надзорное ведомство наделено полномочиями по защите прав определенных категорий граждан. Поэтому прокуроры нередко подают иски в интересах тех, кто не может сделать этого сам.

В число таковых включены льготники – страдающие различными заболеваниями люди, которым положены лекарственные препараты и медицинские изделия за государственный счет. Однако в последние годы стали недоброй традиций отказы чиновников и медиков в выдаче льготникам бесплатных лекарств.

Покупать их больным людям приходится за свой счет. При этом из бюджета добровольно им ничего не компенсируют. Путь у них только один – через суд. Как отметили в прокуратуре региона, в 2019 году в Орловской области судами было удовлетворено 72 иска прокуроров, поданных в защиту прав обиженных льготников. В результате с облздрава было взыскано 673 тысячи рублей в качестве компенсации расходов, понесенных больными на покупку препаратов за свой счет.

Это означает, что как минимум 72 человека фактически были оставлены без лекарств, положенных им по закону. О том, сколько льготников предпочли «проглотить» обиду и не обращаться в прокуратуру и суд, можно только догадываться. Печально то, что, несмотря на большое количество проигранных исков, чиновники от здравоохранения продолжают отказывать больным в лекарственном обеспечении. Кстати, не стоит забывать, что из-за таких действий областной бюджет несет дополнительные расходы на судебные издержки.

В качестве примера в прокуратуре области привели судебный процесс по иску Ливенского межрайонного прокурора. Он вступился за ребенка-инвалида, «своевременно не обеспеченного необходимым жизненно важным лекарственным препаратом».

«По результатам рассмотрения исков прокуроров восстановлены права граждан на льготное лекарственное обеспечение в Мценском, Новосильском и других районах области», — констатировали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»