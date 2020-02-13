Мошенники обманули больше двух десятков человек в Орле

Полицейские рассказывают, как не стать жертвами преступников.

По данным УМВД России по Орловской области, только в январе текущего года на территории областного центра зарегистрирован 21 факт хищения чужого имущества. Почти все (17) произошли в Советском районе.

— По каждому из них были возбуждены уголовные дела, большая часть из которых раскрыта, — рассказали в ведомстве. И дали рекомендации, соблюдение которых должно помочь орловцам сохранить имущество.

Например, не реагировать на SMS-сообщения о неожиданном выигрыше. А тем более – не проводить операции с деньгами, следуя указаниям организаторов «розыгрыша».

Еще один известный, но действенный способ обмана — звонок о том, что ваш родственник в беде. Следует сразу же перезвонить этому родственнику, напоминают полицейские, а не слушать «развод» по телефону.

Также в очередной раз орловцев призывают не открывать двери незнакомцам. Даже если они представляются работниками социальных или коммунальных служб.

Также стражи порядка напоминают о том, как важно сразу сообщить о преступлении. По горячим следам больше шансов его раскрыть.

ИА «Орелград»