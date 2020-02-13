Под Орлом девушка утратила самоконтроль и угнала машину

13.2.2020 | 7:00 Новости, Происшествия

Автоледи попалась сотрудникам ГИБДД пьяной за рулем чужого автомобиля.

Как сообщает Урицкий районный суд, уголовное дело об угоне автомобиля было рассмотрено в отношении местной жительницы. Ее признали виновной по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Преступление женщина совершила в один из августовских вечером 2019 года. Было установлено, что она гостила у знакомого. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Употребление спиртного «повлекло утрату самоконтроля над своим поведением».

В результате женщина забралась через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля, принадлежащего ее приятелю. В замке зажигания находился ключ. Угонщица завела двигатель и «осуществила поездку в личных целях». Впрочем, каталась она недолго. Не прошло и часа, как ее остановили для проверки сотрудники ГИБДД.

Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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