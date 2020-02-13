Росгвардейцы в Орле отговорили мужчину от прыжка с моста

А потом – увели его в отделение.

Днем 12 февраля сотрудники Росгвардии помогли 27-летнему гражданину соседней республики сделать выбор между жизнью и смертью.

— Мужчина сидел на перилах подвесного моста, соединяющего Советский и Заводской районы, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Поведение гражданина вызвало подозрения у сотрудников вневедомственной охраны. Они начали переговоры и уговорили мужчину спуститься. На берегу беседу продолжили. Правда, потом мужчину отвели не домой, а — в отделение полиции.

«Сложные семейные обстоятельства привели к ухудшению его морально-психологического состояния», — указано в релизе пресс-службы управления Росгвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»