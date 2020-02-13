СК проверит «адский дом» в Орле

13.2.2020 | 9:22 Новости, Общество

В аварийной  двухэтажке без отопления живет семья с ребенком.

Региональный Следственный комитет заинтересовался роликом в сети.  На видео показано ,  в каких условиях живет семья в двухэтажном бараке на ул. Плещеевской в Орле. В доме нет отопления, канализации. «Удобства» —  на улице, вода – в колонке во дворе. Более того, течет кровля, повсюду плесень, температура в квартире не поднимается выше 12 градусов. «Последние соседи съехали из этого дома два года назад, а постоянными гостями стали мыши и наркоманы», — рассказывает автор сюжета.

Ещё в прошлом году один из членов этой семьи, чтобы привлечь внимание властей, оставил на доме послание для губернатора. Крупными буквами на стене выведено: «Андрей Клычков, посмотри, в каком доме живут люди». Но с тех пор ничего не изменилось.  Чиновники рапортуют, что дом стоит в списках на расселение на конец 2020 года. И говорят, что семья отказалась переезжать в маневренный фонд, чтобы дожидаться новоселья там.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту проживания семьи, в которой воспитывается малолетний ребенок, в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, — рассказали в пресс-службе ведомства.  — Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

ИА «Орелград»

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