У орловцев значительно выросли долги по кредитам

Объем претензий кредиторов за год вырос ровно на треть.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, в минувшем году в структурных подразделениях этой службы на исполнении находилось более 60 тысяч производств о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций. Этот показатель на 33 процента превысил уровень предыдущего года. То есть объем просроченных обязательств у орловцев возрос ровно на треть. Приставы подсчитали, что 99,4 процента всех должников составляют физические лица, читай обычные граждане.

«Жители региона охотно оформляют кредиты в различных финансовых и микрофинансовых организациях, зачастую не обращая внимания порой на «заоблачные» проценты, — говорят в УФССП. — Главное — деньги, сейчас и сразу. И нередко финалом таких кредитных историй становится появление судебных приставов-исполнителей на пороге дома должников».

Сообщается, что в 2019 году в рамках 17,5 тысяч исполнительных производств были вынесены постановления об обращении взыскания на доходы должников. Так, задолженность взыскивается из заработной платы. Кроме того, в ходе рейдов было составлено более 2500 актов ареста имущества орловцев, задолжавших кредиты банкам.

Еще около 15 тысяч жителей региона стали невыездными – в отношении них приставы внесли постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

«Судебные приставы проводят масштабную работу с должниками указанной категории, — подчеркнули в УФССП. — Неработающие должники под роспись ознакамливаются с информацией о наличии вакансий рабочих мест, сведения о которых ежемесячно запрашиваются в районных центрах занятости населения. До погашения долга может быть установлен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимости принадлежащей должникам».

ИА «Орелград»