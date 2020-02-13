В Орле жители встали на защиту остановки

Павильон был снесен по предписанию ГИБДД. Изначально остановку оборудовали по результатам заседания комиссии БДД.

Жители улицы Высоковольтной в Орле возмущены: мало того, что здесь никогда не было ни тротуаров, ни освещения, так еще и остановочный павильон убрали. Осталась только урна.

— Маршрутки часто не останавливаются здесь (хотя остановка «Сторожка» прописана в схеме движения общественного транспорта – прим. ред.) , мол, нет павильона и знака – нет и остановки, — жалуются жители в интервью журналистам.

В администрации города разводят руками: павильон убрали по предписанию ГИБДД. Сначала тут надо оборудовать заездной карман, установить освещение и проложить тротуары. Без них – остановка «не по ГОСТу».

К слову, в самом Орле «правильных» остановок немного. Взять хоть ту, что на Дворце спорта, где 9 октября 2018 года под колесами троллейбуса погибли люди. Но в городе такие ненормативные остановки пока почему-то не убирают.

Когда-то появлению павильона на «Сторожке» поспособствовал вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Теперь он недоумевает: сейчас ГИБДД сделала предписание убрать остановку. Но раньше ее размещение здесь было согласовано комиссией БДД. В которой присутствуют и представители ГИБДД.

А тем временем в администрации города уверяют, что освещение на ул.Высоковольтной появится уже в текущем году. Потом – построят тротуар. И только потом – вернут остановку.

ИА «Орелград»